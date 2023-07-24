Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Atasi Perubahan Iklim, Paus Desak Pemimpin Dunia Berbuat Lebih Banyak

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:18 WIB
Atasi Perubahan Iklim, Paus Desak Pemimpin Dunia Berbuat Lebih Banyak
Paus Fransiskus (Foto: Reuters)
A
A
A

VATIKAN - Paus Fransiskus mengatakan bahwa gelombang panas baru-baru ini di banyak bagian dunia dan banjir di negara-negara seperti Korea Selatan, menunjukkan perlunya tindakan yang lebih mendesak untuk mengatasi perubahan iklim.

“Tolong, saya memperbarui seruan saya kepada para pemimpin dunia untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret untuk membatasi emisi polusi,” kata Paus di akhir pesan Angelusnya kepada umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus, pada Minggu (23/7/2023), dikutip Antara.

“Ini tantangan yang mendesak, tidak bisa ditunda, ini menyangkut semua orang. Mari kita lindungi rumah kita bersama,” lanjutnya.

Paus telah meminta dunia untuk segera menghapus bahan bakar fosil dan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai landasan kepausannya.

Pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu mencatat dalam ensiklik Laudato Si (Terpujilah) tahun 2015 bahwa planet ini "mulai terlihat semakin seperti tumpukan kotoran yang sangat besar".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133651/presiden_prabowo_subianto-YZHq_large.jpg
Terkait Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Surat Pribadi untuk Pemerintah Vatikan Lewat Utusan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133548/jokowi-RVeO_large.jpg
Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132930/paus_fransiskus_berkunjung_ke_indonesia-Wh4X_large.jpg
Uskup Agung Jakarta : Paus Fransiskus Bukan Sekadar Pemimpin Gereja Katolik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132841/menag_cium_paus_fransiskus-vrNw_large.jpg
Menag Kenang Momen Cium Kepala Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132791/paus-a5if_large.jpg
Paus Fransiskus Wafat, BKSAP DPR: Kita Kehilangan Sosok Pejuang Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/18/3132787/paus_fransiskus-ItNZ_large.jpeg
Nubuat Abad Ke-12 Ramalkan Pengganti Paus Fransiskus dan Datangnya Hari Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement