HOME NEWS INTERNATIONAL

Bangunan Berlantai 4 Runtuh, Tewaskan Setidaknya 12 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:45 WIB
Bangunan Berlantai 4 Runtuh, Tewaskan Setidaknya 12 Orang
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
DOUALA - Sebuah bangunan runtuh di kota terbesar Kamerun, Douala, menewaskan setidaknya 12 orang dan melukai lima lainnya.

Tidak diketahui berapa banyak orang yang berada di dalam gedung berlantai empat itu ketika runtuh menimpa blok perumahan lain pada Minggu, (23/7/2023) dini hari.

Tim darurat menggali di antara puing-puing untuk mencari korban yang selamat.

Tetangga yang tertekan menggambarkan mendengar jeritan dan dengan panik mencoba menggali orang-orang dari bawah reruntuhan.

Tim dari pemadam kebakaran Kamerun, Palang Merah dan layanan penyelamatan lainnya masih bekerja di tempat kejadian.

Gubernur daerah, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, berusaha meyakinkan masyarakat - dengan mengatakan situasinya terkendali dan tim penyelamat akan memastikan tidak ada yang tertinggal di bawah reruntuhan.

Tiga anak dan sepuluh orang dewasa menerima perawatan darurat di dekat Rumah Sakit Laquintinie, lapor AFP. Staf di sana mengatakan seorang gadis berusia tiga tahun yang dibawa telah meninggal.

Topik Artikel :
Bangunan Runtuh Kamerun
