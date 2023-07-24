Puluhan Kebakaran Baru Melanda Sejumlah Titik di Yunani, Hampir 20 Ribu Orang Dievakuasi

ATHENA - Petugas pemadam kebakaran berjuang sepanjang malam untuk mengatasi 82 titik kebakaran hutan di beberapa lokasi di Yunani. Dari jumlah itu, 64 api mulai berkobar sejak Minggu (23/7/2023), yang menjadi hari terpanas sejauh ini dalam musim panas kali ini.

Upaya petugas pemadam kebakaran itu dilakukan tanpa bantuan pesawat dan helikopter pemadam kebakaran, yang tidak beroperasi pada malam hari.

Kebakaran paling serius terjadi di pulau Rhodes. Sekira 19.000 orang telah dievakuasi dari beberapa lokasi di pulau itu di saat kebakaran telah memasuki hari keenam, kata pihak berwenang. Tidak ada evakuasi lagi yang diperintahkan sampai Minggu malam.

Menurut Kementerian Perubahan Iklim dan Perlindungan Sipil, itu adalah "evakuasi terbesar terkait kebakaran hutan di negara ini", demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Polisi mengatakan 16.000 orang telah dievakuasi melalui jalur darat dan 3.000 lainnya melalui laut dari 12 desa dan sejumlah hotel. Enam orang sempat dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Seorang individu yang jatuh dan menderita patah kaki ketika evakuasi hotel berlangsung dan seorang perempuan hamil masih dirawat di rumah sakit. Sang Ibu hamil itu kini berada dalam kondisi baik, kata pihak berwenang.