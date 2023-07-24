Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Dikira Mabuk, Wanita Cantik Ini Ternyata Tewas di Tempat Karaoke

iNews TV , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:10 WIB
Tragis! Dikira Mabuk, Wanita Cantik Ini Ternyata Tewas di Tempat Karaoke
TKP Kejadian/Foto: MNC Media
SINTANG - Seorang gadis muda diduga tewas usai karokean, di tempat hiburan malam, Angel Hall and Lounge, di Jalan Lintas Melawi, Kota Sintang, Kalimantan Barat.

Korban berinisial Y, warga Desa Tanjung Baung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang diduga tewas usai ngeroom atau karaokean.

Manajer Angel Hall and Lounge Sintang, Tedy mengatakan, bahwa korban pada saat keluar dari room digotong oleh temannya masih sadarkan diri.

“Pada saat kejadian itu pun tidak ada kepanikan yang berlebihan dari teman-teman korban,” ujar Tedy, Senin (24/7/2023).

Teddy mengaku kaget karena ada yang meninggal di tempat hiburan malam tersebut, biasanya orang-orang paling mabuk biasa. “Kita juga telah menyampaikan keterangan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian,” ujarnya.

Tedy memastikan, tempat karaokenya dilarang untuk menggunakan obat-obat terlarang maupun anak dibawah umur untuk datang.

Halaman:
1 2
      
