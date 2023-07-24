Orang Muda Ganjar Serap Aspirasi Petani Karet di Way Kanan

LAMPUNG- Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) menyambangi petani karet sekaligus mendengarkan keluh kesah mereka di Desa Bedeng, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Perwakilan OMG Way Kanan Yusar Ali mengatakan pihaknya sengaja mengunjungi para petani karet di desa ini karena menerima banyak keluhan terkait hasil produksi yang mulai menurun.

"Banyak aspirasi dari masyarakat yang kami tampung. Semoga kegiatan kami selanjutnya bisa menjawab apa yang menjadi keluhan dan permasalahan yang ada di masyarakat," ujarnya, Senin (24/7/2023).

Salah satu kendala dan permasalahan yang dihadapi petani karet di Negeri Agung adalah menurunnya produksi karet yang disebabkan penyakit yang dialami pohon. Selain itu, para petani mengeluhkan kualitas bibit yang didapatkan sehingga berdampak pada tumbuhnya pohon karet.

"Kami berencana berikan bibit karet yang bagus. Kami akan usahakan adakan program khusus untuk petani karet di sini ke depannya," ujarnya.

Masyarakat Kecamatan Negeri Agung juga menyampaikan perlunya kebutuhan peralatan pertanian yang digunakan untuk mendukung aktivitas memanen karet.

Pihaknya juga memberikan 15 pisau deres, 15 arit, dan 20 golok untuk menunjang pekerjaan petani karet di desa tersebut. Yusar mengatakan, dengan pemberian bantuan ini, dia berharap masyarakat makin bersemangat memaksimalkan hasil produksi karet.

"OMG Way Kanan memberikan bantuan berupa pisau deres, golok, dan arit kepada petani karet di Negeri Agung supaya dapat dimanfaatkan untuk pertanian mereka," ujarnya.

Setelah adanya kegiatan ini, dia berharap hasil pertanian karet di desa itu makin meningkat sehingga membawa kesejahteraan bagi para petani.

"Tujuannya untuk membantu petani karet di kampung ini agar menjadi lebih baik lagi. Semoga kegiatan yang kami adakan ini membawa manfaat," katanya.

Relawan pendukung Ganjar Pranowo bersama sekitar 50 petani karet di Kabupaten Way Kanan mendoakan agar Ganjar Pranowo menjadi presiden Indonesai periode 2024-2029.