HOME NEWS NUSANTARA

Satukan Barisan, Kader dan Bacaleg Perindo Kolaka Raya Gelar Rakor

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:03 WIB
Satukan Barisan, Kader dan Bacaleg Perindo Kolaka Raya Gelar Rakor
A
A
A

KOLAKA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kordinasi konsolidasi dan bakal calon legislatif dapil Sultra v, atau Kolaka Raya, di salah satu hotel di kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin sore (24/7/2023).

Dalam rakor yang digelar, DPW Sultra meminta DPD Perindo Kolaka Raya, solid dan saling mendukung untuk memenangkan Partai Perindo dalam pemilu serentak 2024 mendatang.

Puluhan kader dan caleg dapil Sultra v yang terdiri dari daerah kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara, hadir dalam kegiatan tersebut.

Partai Perindo telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, terus berjuang mensejahterakan masyarakat mulai dari kota hingga ke pedesaan.

Halaman:
1 2
      
