Gempa Guncang Seram Bagian Barat Maluku Malam Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,3 mengguncang Seram Bagian Barat, Maluku, pukul 21.1 WIB, Senin (24/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 3.35 LS, 128.21 BT atau 31 Km Tenggara Seram Bagian Barat, Maluku. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)