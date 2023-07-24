Gempa M3,0 Gucang Wanokaka Nusa Tenggara Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M3,0 yang mengguncang kawasan Wanokaka, Nusa Tetanggara Timur. Gempa tersebut tercatat pada Senin (24/7/2023) pukul 23.17 WIB.

BACA JUGA:

Pusat lokasi gempa berada di 10 Kilometer (Km) dari Barat Laut Wanokaka, Nusa Tetanggara Timur. Adapun titik koordinat berada di 9,74 Lintang Selatan (LS) dan 119.29 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 35 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)