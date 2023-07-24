Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hasil DNA Belum Keluar, Jenazah Korban Mutilasi di Sleman Masih di RS Bhayangkara

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:07 WIB
Hasil DNA Belum Keluar, Jenazah Korban Mutilasi di Sleman Masih di RS Bhayangkara
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Jenazah korban mutilasi R (20) warga Pangkal Pinang Bangka Belitung sampai saat ini masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara.

Penyelidikan kasus mutilasi yang menimpa korban R memang belum selesai dilakukan.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Arianto menuturkan bahwa sampai saat ini penyidik melaksanakan pemberkasan perkara. Sehingga jenazah korban mutilasi belum diserahkan ke pihak keluarga dan masih berada di RS Bhayangkara.

Terkait dengan apakah benar R adakah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dia menandaskan masih seperti kesimpulan sebelumnya yaitu 99 persen sesuai dengan hasil penyelidikan. Namun masih menunggu hasil tes DNA.

"Hasil tes DNA belum keluar sehingga belum diketahui kesesuaian DNA korban dengan pihak keluarga,"ujarnya, Senin (24/7/2023).

Keluarga korban mutilasi di Sleman masih menunggu izin dari kepolisian berkaitan dengan rencana memulangkan jenazah R ke Pangkal Pinang Bangka Belitung. Saat ini, urusan dengan kepolisian belum selesai dilakukan.

Halaman:
1 2
      
