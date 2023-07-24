Pulang Kampung, Anies Napak Tilas Ke SMPN 5 Yogyakarta

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan pulang kampung ke Yogyakarta, Senin (24/7/2023). Anies tampak sarapan di Legend Cafe yang berada di seputaran Stadion Kridosono. Anies bertemu dengan rekan-rekannya di Yogyakarta.

Sejumlah kolega SMP Anies tampak hadir. Selain itu, tampak mantan Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Edi Setijono. Sebelumnya, BUMN ini belum lama melakukan suksesi kepimpinannya.

Anies mengatakan kehadirannya ke Yogyakarta karena hendak ke SMP N 5 Yogyakarta. Kebetulan hari ini, SMP N 5 Yogyakarta tengah berulang tahun ke-72. Karena itu, Anies janjian dengan rekan-rekannya ketika SMP untuk berangkat bersama.

Mereka mengobrol cukup lama sebab Anies datang sekira pukul 07.30 WIB dan baru selesai sekira pukul 10.00 WIB. Tak ada kerumunan massa. Tampaknya kehadiran Anies dilakukan secara diam-diam.

"Mau ke SMP 5 ini pagi ini saya di Legend Cafe bersama-sama temen SMP dan SMA kemudian akan ke SMP 5 untuk menghadiri kegiatan HUT ke 72 SMP tersebut. Tadi ngobrol bareng sama teman-teman," ujar Anies.

Ia mengatakan, ketika dirinya ke Yogyakarta sebenarnya adalah pulang kampung. Anies mengaku sudah ke Yogyakarta sejak Minggu (23/7/2023) kemarin dan tadi malam bersama-sama rekannya menikmati kuliner seperti gudeg.