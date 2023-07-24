Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dapat Ilham di Mekkah soal Cawapres, Anies Masih Merahasiakan

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:53 WIB
Dapat Ilham di Mekkah soal Cawapres, Anies Masih Merahasiakan
Anies Baswedan (MPI/Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Mengaku mendapat ilham ketika ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, bakal Calon presiden (bacapres) Anies Baswedan masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presidennya. Namun, dia menyaatakan, sosok itu belum akan diumumkan dalam waktu dekat.

Anies mengaku jika diberi tahu sekarang, bukanlah kejutan.

"Kalau diberi tahu bukan kejutan. Mudah-mudahan kalau sudah waktunya akan kita umumkan," ujarnya di Yogyakarta, Senin (24/7/2023).

Anies mengaku memang mendapat ilham ketika di Mekkah. Namun mengejutkan apa tidak, menurut Anies, tergantung masing-masing yang mendengar kabar tersebut. Namun jika sudah waktunya, ia akan mengumumkan.

Soal koalisi, Anies mengaku masih tetap solid dan aman, meskipun ada anggota koalisi yang bertemu dengan kandidat capres atau partai pendukung yang lain. Karena bagi Anies, komunikasi itu bagus untuk dibangun.

"Komunikasi itu bagus untuk dibangun. Inilah demokrasi yang dewasa bahwa. Pilihan boleh berbeda, tetapi komunikasi jalan terus," katanya.

Namun, ia melanjutkan, karena tahapan pemilu di Indonesia ini lama, sehingga cukup waktu untuk berkomunikasi dan ketika pilihan berbeda maka tidak tampil bersama di depan publik. Sehingga ketika tampil bersama akan menjadi sesuatu yang aneh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement