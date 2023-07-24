Dapat Ilham di Mekkah soal Cawapres, Anies Masih Merahasiakan

YOGYAKARTA - Mengaku mendapat ilham ketika ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi, bakal Calon presiden (bacapres) Anies Baswedan masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presidennya. Namun, dia menyaatakan, sosok itu belum akan diumumkan dalam waktu dekat.

Anies mengaku jika diberi tahu sekarang, bukanlah kejutan.

"Kalau diberi tahu bukan kejutan. Mudah-mudahan kalau sudah waktunya akan kita umumkan," ujarnya di Yogyakarta, Senin (24/7/2023).

Anies mengaku memang mendapat ilham ketika di Mekkah. Namun mengejutkan apa tidak, menurut Anies, tergantung masing-masing yang mendengar kabar tersebut. Namun jika sudah waktunya, ia akan mengumumkan.

Soal koalisi, Anies mengaku masih tetap solid dan aman, meskipun ada anggota koalisi yang bertemu dengan kandidat capres atau partai pendukung yang lain. Karena bagi Anies, komunikasi itu bagus untuk dibangun.

"Komunikasi itu bagus untuk dibangun. Inilah demokrasi yang dewasa bahwa. Pilihan boleh berbeda, tetapi komunikasi jalan terus," katanya.

Namun, ia melanjutkan, karena tahapan pemilu di Indonesia ini lama, sehingga cukup waktu untuk berkomunikasi dan ketika pilihan berbeda maka tidak tampil bersama di depan publik. Sehingga ketika tampil bersama akan menjadi sesuatu yang aneh.