HOME NEWS JATENG

Dilintasi Eskavator, Jembatan Darurat di Tegal Ambruk

Yunibar , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |01:37 WIB
Dilintasi Eskavator, Jembatan Darurat di Tegal Ambruk
Jembatan darurat di Tegal ambruk dilintasi eskavator (Foto: Yunibar)
A
A
A

TEGAL - Jembatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ambruk saat dilintasi alat berat, Minggu (23/7/2023) malam. Meski, tidak ada korban jiwa, namun warga harus memutar karena tidak bisa dilewati.

Jembatan balley atau jembatan darurat sepanjang 30 meter di Desa Kupu, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam. Jembatan yang terbuat dari rangka baja ini tak kuat menahan beban alat berat berupa eskavator yang melintas.

Beruntung operator eskavator selamat, meski alat berat yang dikendarainya terperosok ke dasar sungai. Operator eskavator Heri Kuswanto (40) warga Kabupaten Tegal mengatakan, ia sudah pernah melewati jembatan tersebut sehari sebelumnya.

Namun, saat melewati yang kedua kalinya ketika eskavator berada di tengah jembatan, tiba-tiba jembatan ambruk. Menurutnya, beban eskavator sebesar 25 ton, seharusnya masih kuat melintasi jembatan dengan beban maksimal hinga 30 ton.

Ia menduga terdapat baut pengikat rangka jembatan yang patah. Hingga Minggu malam, eskavator belum dievakuasi pihak terkait.

Akibat ambruknya jembatan darurat tersebut, warga yang beraktivitas baik menuju sekolah, pasar tradisional, puskesmas hingga kantor pemerintahan harus memutar ke desa lain sejauh 2 kilometer.

(Widi Agustian)

      
