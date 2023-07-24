Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Ratusan Santri Gelar Doa Bersama di Sumenep

SUMENEP – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santrine Abah Ganjar (SAG) Sumenep menggelar doa bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim di Dusun Tenggina, Desa Sentol Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Koordinator Relawan SAG Sumenep, Sahrul menyatakan bahwa acara doa ini merupakan ekspresi nyata dari dukungan dan kesetiaan para santri dan sukarelawan SAG terhadap Ganjar Pranowo.

Sahrul mengatakan, bahwa Ganjar Pranowo memiliki kedekatan yang erat dengan kalangan ulama dan santri, sehingga mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai kalangan.

"Pak Ganjar ini yang kami lihat lebih dekat ke para ulama, para santri," ujar Sahrul, Senin (24/7/2023).

Sahrul melanjutkan, bahwa rencananya ada agenda-agenda mulai dari tingkat RT hingga provinsi untuk memastikan Ganjar Pranowo berhasil memenangkan Pilpres 2024.

"Kami akan ada agenda tingkat RW hingga provinsi agar kedepan Pak Ganjar bisa memenangkan perhelatan politik Pilpres di 2024," imbuhnya.

Acara ini juga melibatkan kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Hal ini menunjukkan semangat kepedulian dari Santrine Abah Ganjar untuk berbagi kasih dengan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan.

Salah satu tokoh masyarakat, Badrul Ahmadi menyampaikan rasa syukur dan harapannya atas kegiatan ini. Ia berharap bahwa semangat kebersamaan dan dukungan yang diberikan pada Ganjar Pranowo akan membawa berkah dan kemajuan bagi bangsa dan negara.