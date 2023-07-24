Momen Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Naik Kendaraan Taktis Maung

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaiki kendaraan taktis Ranops Maung.Momen ini terjadi di saat Presiden Joko Widodo meninjau produksi pabrik pembuatan amunisi PT Pindad di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Senin siang (24/7/2023).

Presiden Jokowi tiba di Gudang Amunisi, PT Pindad Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sekitar pukul 12.37 WIB. Presiden Jokowi menaiki kendaraan taktis berwarna hitam. Menariknya di bangku kemudi tampak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Erick Thohir berada di sisi kiri pengemudi.

Presiden Jokowi denghan pengawalan Paspampres, didampingi ibu negara Iriana Jokowi yang duduk di kanan bagian belakang, mengelilingi kawasan gudang amunisi.

Presiden duduk di bagian kiri belakang tepat di belakang Erick Thohir yang berada di bagian depan atau kiri dari kemudi. Menhan Prabowo Subianto tampak cekatan mengemudikan kendaraan taktis Maung produksi PT Pindad.

Ketika berhenti dan turun dari kendaraan taktis, Prabowo Subianto langsung berusaha membantu membukakan pintu Presiden Jokowi dan ibu Negara Iriana Jokowi, untuk turun.

Menurut Jokowi, kedatangannya dengan Prabowo Subianto dan Erick Thohir untuk mengunjungi PT Pindad karena permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi. Maka ia bersama dua kementerian teknis yang membidangi PT Pindad mengambil langkah strategis untuk kebijakan ke depan bagi PT Pindad.

"Kami bertiga dengan Menhan, Menteri BUMN ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk - produk meningkat sangat tajam. Jadi kami rapat di Pindad dengan dirut, komisaris ingin memutuskan ke arah mana Pindad dibawa," kata Presiden.

Menurutnya, ada peluang besar bagi PT Pindad untuk menyuplai kebutuhan amunisi dan permintaan pasar ekspor. "Memang ada sebuah demand permintaan yang besar sekali dari luar ekspor," ucap Jokowi kembali.