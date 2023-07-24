Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Momen Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Naik Kendaraan Taktis Maung

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:02 WIB
Momen Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Naik Kendaraan Taktis Maung
Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir naik rantis Maung produksi Pindad. (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaiki kendaraan taktis Ranops Maung.Momen ini terjadi di saat Presiden Joko Widodo meninjau produksi pabrik pembuatan amunisi PT Pindad di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Senin siang (24/7/2023).

Presiden Jokowi tiba di Gudang Amunisi, PT Pindad Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sekitar pukul 12.37 WIB. Presiden Jokowi menaiki kendaraan taktis berwarna hitam. Menariknya di bangku kemudi tampak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri BUMN Erick Thohir berada di sisi kiri pengemudi.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi denghan pengawalan Paspampres, didampingi ibu negara Iriana Jokowi yang duduk di kanan bagian belakang, mengelilingi kawasan gudang amunisi.

Presiden duduk di bagian kiri belakang tepat di belakang Erick Thohir yang berada di bagian depan atau kiri dari kemudi. Menhan Prabowo Subianto tampak cekatan mengemudikan kendaraan taktis Maung produksi PT Pindad.

 BACA JUGA:

Ketika berhenti dan turun dari kendaraan taktis, Prabowo Subianto langsung berusaha membantu membukakan pintu Presiden Jokowi dan ibu Negara Iriana Jokowi, untuk turun.

Menurut Jokowi, kedatangannya dengan Prabowo Subianto dan Erick Thohir untuk mengunjungi PT Pindad karena permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi. Maka ia bersama dua kementerian teknis yang membidangi PT Pindad mengambil langkah strategis untuk kebijakan ke depan bagi PT Pindad.

"Kami bertiga dengan Menhan, Menteri BUMN ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk - produk meningkat sangat tajam. Jadi kami rapat di Pindad dengan dirut, komisaris ingin memutuskan ke arah mana Pindad dibawa," kata Presiden.

Menurutnya, ada peluang besar bagi PT Pindad untuk menyuplai kebutuhan amunisi dan permintaan pasar ekspor. "Memang ada sebuah demand permintaan yang besar sekali dari luar ekspor," ucap Jokowi kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement