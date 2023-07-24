Santap Nasi Kotak, Puluhan Orang di Cimahi Keracunan hingga Dilarikan ke RS

Warga dilarikan ke rumah sakit karena keracunan nasi kotak (Foto: Yuwono Wahyu)

BANDUNG BARAT - Puluhan warga Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi mengalami keracunan hingga harus mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit di Kota Cimahi pada Minggu (24/7/2023) malam.

Diketahui, warga mengalami keracunan usai menyantap nasi boks dalam acara reses yang digelar salah satu anggota DPRD Kota Cimahi, pada Sabtu 22 Juli 2023.

Para warga terus berdatangan untuk menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit hingga Minggu 23 Juli 2023 malam.

Diketahui, warga yang mengalami keracunan berjumlah puluhan orang. Para warga yang mengalami keracunan rata-rata merasakan gejala yang sama yakni mual, diare, dan muntah.

Sehingga mereka harus segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan puskesmas.