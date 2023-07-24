Civitas Ganjar Gelar Diskusi Bareng Anak Muda di Medan, Bahas Pemilu 2024

SUMATERA UTARA - Beragam cara terus dilakukan Civitas Ganjar yang terdiri atas alumni muda dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Riau (Unri) demi meraup dukungan bagi Ganjar Pranowo, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Para sukarelawan Ganjar Pranowo memperlebar simpul suara dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Tantangan Pemilu 2024, Isu Demokrasi hingga Polarisasi Masyarakat".

Koordinator Wilayah Civitas Ganjar Sumut-Riau, Berry Sitohang menjelaskan, pihaknya sebagai sukarelawan Ganjar menggelar diskusi ini untuk memberikan pendidikan politik serta mengajak para anak muda untuk melek terhadap situasi politik. Pasalnya, dalam beberapa bulan ke depan, pesta demokrasi Pemilu 2024 akan diselenggarakan.

“Kami merasa ini bagian dari tugas kita sebagai anak muda yang tergabung dalam sukarelawan Pak Ganjar Pranowo, supaya masyarakat semakin pintar dan kiranya punya perspektif segar memandang gejolak atau perhelatan politik ke depan khususnya 2024,” kata Berry dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Pembicara dalam diskusi ini adalah politikus PDIP Sarma Hutajulu, Direktur Eksekutif LKMDI Andi Junianto Barus, serta dari Ruang Publik Research Center Azhari M Latief.

Berry berharap, setelah mengikuti kegiatan diskusi ini, anak muda bisa mempunyai gambaran dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Sehingga, sambung Berry, mereka bisa memiliki pemikiran yang objektif saat mengikuti Pemilu 2024.

“Semoga nanti dalam menghadapi kontestasi demokrasi di pesta Demokrasi 2024 kita semua bahasanya tidak jadi kaum sumbu pendek. Jadi semua berpikir objektif karena sudah mendapat ilmu atau edukasi politik baru,” ujar Berry.

Berry memaparkan, para peserta sangat aktif dan interaktif ketika mengikuti diskusi. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Ganjar untuk semua.

Karena itu, kata Berry, Civitas Ganjar ke depannya akan terus aktif mengedukasi anak muda khususnya mengenai Pemilu 2024. Dengan harapan mereka tidak abai terhadap situasi politik di Tanah Air.

“Ke depannya mungkin kami akan mencari format bagaimana lebih mengkreatifkan edukasi politik, lebih menjamah anak muda yang absen dari politik, enggak ngerti politik dan enggak mau tahu soal politik jadi tahu soal politik,” tutur Berry.

Diskusi yang diselenggarakan Civitas Ganjar mengenai Pemilu 2024 ini mendapat tanggapan baik dari salah satu peserta yakni Rio Sitompul (23).