HOME NEWS SUMSEL

Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Pembuatan Kudapan di Musi Banyuasin

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:42 WIB
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Pembuatan Kudapan di Musi Banyuasin
Relawan Ganjar adakan pelatihan bikin kudapan di Musi Banyuasin (Foto : Istimewa)
MUSI BANYUASIN - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Wong Kito Dewe Dukung Ganjar mengadakan pelatihan pembuatan kudapan wajik di Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu 23 Juli 2023.

“Hari ini kami Wong Kito Dewe Kabupaten Banyuasin mengadakan pelatihan pembuatan wajik,” kata Koordinator Daerah (Korda) Wong Kito Dewe Kabupaten Musi Banyuasin, Ahmad Nurhadi, dalam keterangannya, Senin (24/7/2023).

Dalam pelatihan tersebut, ibu-ibu Desa Jirak diajari mulai dari praproduksi hingga pascaproduksi kudapan khas Palembang itu. Mulai dari bahan-bahan yang diperlukan, proses pembuatan, hingga penyajian.

Antusiasme para peserta saat mengikuti kegiatan tak terbendung. Mereka tampak semangat mendengarkan teori pembuatan wajik dan mempraktekkannya langsung di lokasi.

“Kami melibatkan ibu-ibu di wilayah sini. Sekilas dapat terlihat antusias ibu-ibu di sini cukup ramai. Gunanya juga bisa untuk mengembangkan UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro) di wilayah sini,” tutur Ahmad.

Ahmad mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk membuka peluang usaha bagi ibu-ibu di Kabupaten Musi Banyuasin. Pasalnya kudapan wajik merupakan salah satu komoditas potensial untuk dijual.

Ditambah lagi, wajik seringkali menjadi santapan ringan dalam berbagai kegiatan perkumpulan masyarakat. Seperti pengajian, arisan, penjamuan tamu, dan acara-acara lain.

“Kami di sini hadir menjadi relawan untuk memanjangkan cita-cita dari Pak Ganjar, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita di Musi Banyuasin ini semangat,” katanya.

Di samping itu, Ahmad menyebut kegiatan ini juga merupakan upaya sukarelawan Wong Kito Dewe untuk melestarikan kudapan tradisional nusantara agar tidak hilang keberadaannya di masyarakat.

“Kami berupaya mengembangkan juga kembali makanan tradisional di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan ini,” tutur Ahmad.

