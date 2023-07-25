Gelombang Panas di Barat Daya AS Meluas ke Timur dan Tengah, 59 Juta Warga Terancam Panas Ekstrem

NEW YORK – Gelombang panas yang ‘memanggang’ Barat Daya Amerika Serikat (AS) selama berminggu-minggu akan meluas ke wilayah tengah dan timur.
Ahli meteorologi mengatakan dimulai di Midwest, cuaca panas akan meluas ke timur sejauh ujung selatan Florida pada Rabu (26/7/2023).
Rekor suhu terlampaui di beberapa kota besar selama akhir pekan, dan sekitar 59 juta orang AS memulai hari Senin (24/7/2023) di bawah peringatan panas ekstrem.
Dikutip BBC, Juli ini diperkirakan menjadi bulan terpanas di Bumi sejak pencatatan dimulai.
Pada Minggu (23/7/2023), kota Phoenix, Arizona, memperpanjang rekor suhu di atas 43C (110F) menjadi hari ke-24, jauh melewati rekor sebelumnya yaitu 18 hari yang ditetapkan pada 1974.
Menurut statistik NOAA dan analisis Washington Post, ini akan menjadi kota besar AS pertama yang memiliki rata-rata lebih dari 100F (38C) selama sebulan penuh.
Setidaknya 18 kematian terkait panas telah terjadi di sekitar County Maricopa sejak April, dengan 69 kematian lainnya sedang diselidiki.