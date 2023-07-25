Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Aljazair, 34 Orang Tewas Termasuk 10 Tentara dan Ribuan Dievakuasi

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:01 WIB
Kebakaran Hutan Aljazair, 34 Orang Tewas Termasuk 10 Tentara dan Ribuan Dievakuasi
Kebakaran hutan di Aljazair (Foto: France24)
A
A
A

ALJAZAIR - Sedikitnya 34 orang tewas dan ribuan orang dievakuasi setelah kebakaran hutan terjadi di seluruh Aljazair.

Kementerian dalam negeri negara itu mencatat 97 kebakaran hutan di 16 provinsi yang mempengaruhi hutan, tanaman dan lahan pertanian pada Senin (24/7/2023).

Pihak berwenang mengatakan sekitar 8.000 petugas pemadam kebakaran bekerja untuk mengendalikan api.

Dua puluh enam orang juga terluka dan 1.500 orang dievakuasi dari rumah mereka di Fenaia, Bejaia, Zbarbar dan Bouira.

Kementerian pertahanan Aljazair mengatakan sepuluh tentara tewas saat memerangi kebakaran di Bejaia.

Kebakaran yang paling luas, di wilayah pegunungan Kabylie di sebelah timur Aljazair, menyebar ke daerah pemukiman di kota pesisir Bejaia dan Jijel, yang dipicu oleh angin kencang.

Pihak berwenang mengatakan mereka telah meluncurkan penyelidikan yudisial atas penyebab kebakaran.

Halaman:
1 2 3
      
