Gempa M3,9 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M3,9 mengguncang kawasan Ternate, Maluku Utara. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (25/7/2023) pukul 00.55 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 146 Kilometer (Km) dari Barat Daya Ternate Maluku Utara. Adapun titik koordinat berada di 0,27 Lintang Utara (LU) dan 126,15 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)