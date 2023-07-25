Breaking News! Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 6,0 mengguncang Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Senin 25 Juli 2023, pukul 07.25 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 74 km barat laut Timor Tengah Utara NTT pada koordinat 9.26 Lintang Selatan – 123.95 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.0, 25-Jul-23 07:25:12 WIB, Lok:9.26 LS,123.95 BT (74 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:75 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)