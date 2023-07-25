Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria Tewas Diduga Bunuh Diri di Lampung, Ternyata Dibunuh Ayah dan Kakaknya

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:46 WIB
Pria Tewas Diduga Bunuh Diri di Lampung, Ternyata Dibunuh Ayah dan Kakaknya
Polisi ungkap kasus pembunuhan di Lampung. (MPI/Ira Widya)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang ayah dan anak di Bandarlampung, Lampung ditangkap polisi. Keduanya ditangkap usai membunuh anaknya berinisial SH (30) meninggal dunia.

Ayah anak itu berinisial SR (61) dan TR (34), warga Pekon Ampai Jalan RE Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Ino Harianto mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari Satreskrim Polresta Bandarlampung menerima laporan masyarakat adanya peristiwa bunuh diri pada Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 06.30 WIB.

Usai menerima laporan tersebut, personel mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

"Melihat bagian tusukan yang ada pada tubuh korban, kami mendalami itu dengan hasil visum. Lalu ada perbedaan informasi yang kami dapatkan, kami lakukan pengembangan kembali," ujar Ino saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (25/7/2023).

Ino menuturkan, pihaknya melakukan pengembangan dan menginterogasi sejumlah saksi, di antaranya ayah kandung, kakak laki-laki korban, dan ibunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement