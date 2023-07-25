Pria Tewas Diduga Bunuh Diri di Lampung, Ternyata Dibunuh Ayah dan Kakaknya

Polisi ungkap kasus pembunuhan di Lampung. (MPI/Ira Widya)

BANDARLAMPUNG - Seorang ayah dan anak di Bandarlampung, Lampung ditangkap polisi. Keduanya ditangkap usai membunuh anaknya berinisial SH (30) meninggal dunia.

Ayah anak itu berinisial SR (61) dan TR (34), warga Pekon Ampai Jalan RE Martadinata, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Ino Harianto mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari Satreskrim Polresta Bandarlampung menerima laporan masyarakat adanya peristiwa bunuh diri pada Minggu (23/7/2023) sekitar pukul 06.30 WIB.

Usai menerima laporan tersebut, personel mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

"Melihat bagian tusukan yang ada pada tubuh korban, kami mendalami itu dengan hasil visum. Lalu ada perbedaan informasi yang kami dapatkan, kami lakukan pengembangan kembali," ujar Ino saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung, Selasa (25/7/2023).

Ino menuturkan, pihaknya melakukan pengembangan dan menginterogasi sejumlah saksi, di antaranya ayah kandung, kakak laki-laki korban, dan ibunya.