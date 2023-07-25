Relawan Sandiaga Uno Hadirkan Pekanbaru Culinary Festival untuk UMKM Naik Kelas

RIAU - Pekanbaru Culinary Festival yang digelar oleh UMKM Sahabat Sandi Uno Riau untuk menaikkan kelas pelaku UMKM. Kegiatan tersebut berhasil mengundang ratusan pengunjung dari berbagai penjuru kota.

Dengan bangga para UMKM memperkenalkan ragam kuliner lokal yang kaya akan cita rasa dan keunikan.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Riau, Awalia Rahman mengungkapkan bahwa tujuan festival ini adalah untuk memberikan peluang bagi para pelaku UMKM setempat agar dapat mempromosikan produknya guna meningkatkan penjualan, serta berkontribusi dalam penguatan ekonomi.

"Kita adakan acara ini karena program pelatihan dan pendampingan ini sudah berjalan satu tahun makanya saya fasilitasi untuk mereka berkembang, dan bisa menambah income. Semoga kami disini bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi," kata Awalia, Selasa (25/7/2023).

Tempat berjualan yang difasilitasi oleh UMKM Sahabat Sandi Uno Riau tersebut akan berjalan selama satu tahun ke depan hingga 2024, dan tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan untuk beberapa tahun ke depan, agar para pelaku UMKM bisa lebih mendapatkan keuntungan karena lokasi yang sangat strategis.

"Insya Allah kalau memang memungkinkan kita akan lanjutkan beberapa tahun kedepan. Saya pilih tempat ini karena dekat kampus juga jadi mahasiwa bisa pada kesini," ungkap Awalia.