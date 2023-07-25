Seram Bagian Timur Maluku Diguncang Gempa Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M3,2 yang mengguncang Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (25/7/2023) pukul 22.20 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 60 Kilometer (Km) dari Barat Laut Seram Bagian Timur, Maluku. Adapun titik koordinat berada di 2,99 Lintang Selatan (LS) dan 129,96 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 11 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)