Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Peresmian Penggunaan Fasilitas Air Bersih, Danrem 072/Pamungkas: TNI Harus Hadir

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:39 WIB
Peresmian Penggunaan Fasilitas Air Bersih, Danrem 072/Pamungkas: TNI Harus Hadir
Foto: Dok Penrem 072 PMK
A
A
A

SLEMAN - Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Joko Purnomo beserta Ketua Persit KCK Koorcab Rem 072 PD IV/Diponegoro Ny. Ika Joko Purnomo mengikuti peresmian penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan dilanjutkan dengan video konferensi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, bertempat di Keloposawit, GiriKerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa(25/7/2023).

Jenderal TNI Dudung dalam sambutan melalui video konferensi mengatakan terdapat 1.304 titik titik pencanangan fasilitas program Air Bersih TNI AD manunggal se Indonesia.

 BACA JUGA:

“Program ini merupakan program utama TNI AD manunggal dalam mengentaskan masalah kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat. Karena air bersih menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” ucap KASAD.

Lebih lanjut, KASAD juga menegaskan bahwa sumber daya air sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat untuk dimanfaatkan dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri, rumah tangga dan aktivitas lingkungan lainnya

 BACA JUGA:

“Berangkat dari kepedulian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang rentan krisis air, TNI AD hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan dengan mencarikan solusi yang tepat,” sambungnya.

Sementara itu, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Joko Purnomo menyampaikan bahwa pencanangan program TNI manunggal air bersih tahun 2023 merupakan program Bapak Kasad di seluruh wilayah tanah air.

"Sesuai perintah Bapak Kasad bahwa TNI harus hadir di tengah kesulitan rakyat dan harus jadi solusi. Salah satunya melalui program TNI AD manunggal air bersih, semoga apa yang sudah kita laksanakan ini dapat menyelesaikan permasalahan dan memberi solusi akan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, percepatan penanggulanan stunting di Kapanewon Turi tinggal 15 anak dari 50 anak tahun 2020. TNI AD mendukung program pemerintah dalam penanggulangan stunting kepada anak kecil dan bayi karena mereka merupakan aset bangsa sampai nanti menggantikan yang sudah tua.

"Dari memberikan gizi yang baik nantinya pada suatu saat para anak-anak tersebut akan ada yang menjadi tentara, polisi dan camat oleh karena itu mulai dari kecil harus dikasih makanan yang sehat yang benar dan bergizi agar menjadi pintar," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement