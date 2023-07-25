Advertisement
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Optimalisasi Potensi Energi Hijau di Jateng untuk Reduksi Pemanasan Global

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:13 WIB
Ganjar Pranowo Optimalisasi Potensi Energi Hijau di Jateng untuk Reduksi Pemanasan Global
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Energi baru terbarukan (EBT) telah menjadi perhatian pemerintah untuk menyikapi pemanasan global yang terjadi di berbagai kawasan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengoptimalkan EBT di setiap daerah di Jateng. Dia mengatakan bahwa komitmen dalam melakukan optimalisasi EBT di Jawa Tengah telah dimulai setidaknya sejak 2019.

Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas ESDM memasang pembangkit listrik tenagah surya (PLTS) di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD Jawa Tengah dan beberapa lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren.

Penggunaan PLTS tersebut tidak hanya untuk menurunkan emisi karbon, tetapi juga memiliki manfaat ekonomis seperti pengeluaran listrik yang bisa dipangkas sekitar 30-40 persen.

"Ini perlu dimulai. Jadi kalau bicara renewable energy kita sudah memulai beberapa yang bisa kita lakukan. Umpama geotermal, Jawa Tengah ada beberapa titik potensial yang sudah dilakukan, panel surya kita bisa melakukan," ujar Ganjar, Selasa (25/7/2023).

Dalam upaya optimalisasi potensi EBT, Ganjar juga menggerakkan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) yang berada di Banjaran dan Logawa, Kabupaten Banyumas. Kapasitas PLTM tersebut sebesar 16.757.000 Kwh yang berdiri di lahan seluas 28.000 m2.

Adapun Potensi energi terbarukan di Jawa Tengah, antara lain terdiri dari pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

