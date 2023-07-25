Komunitas Ojol Dukung Ganjar Gelar Pelatihan UMKM untuk Ojek Online di Tegal

TEGAL- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar menggelar pelatihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kepada komunitas Ojol Setia dan Camar di Jalan Tentara Pelajar, Kota Tegal, Jawa Tengah.

DPW Kajol Indonesia Jawa Barat Jamal Iswanto mengatakan, pelatihan tersebut diadakan untuk berdiskusi pentingnya membangun usaha meskipun dalam bentuk UMKM. Kegiatan itu diikuti oleh para puluhan driver ojol yang berada di wilayah Tegal dan sekitarnya.

"Driver Ojek Online yang berasal dari wilayah Tegal dan sekitarnya berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berusaha di saat kondisi pendapatan Ojol yang makin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Jamal, Selasa (25/07/2023).

Melalui kegiatan UMKM itu, Jamal berharap para driver ojol memiliki pandangan lebih kreatif, sehingga bisa melakukan hal baru yang bermanfaat.

Pelatihan itu digelar karena terinspirasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat. "Kegiatan ini terinspirasi dari Pak Ganjar yang peduli dengan rakyat,"pungkasnya.