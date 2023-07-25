Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Komunitas Ojol Dukung Ganjar Gelar Pelatihan UMKM untuk Ojek Online di Tegal

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:01 WIB
Komunitas Ojol Dukung Ganjar Gelar Pelatihan UMKM untuk Ojek Online di Tegal
Relawan Ganjar di Tegal Jawa Tengah
A
A
A

 

TEGAL- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar menggelar pelatihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) kepada komunitas Ojol Setia dan Camar di Jalan Tentara Pelajar, Kota Tegal, Jawa Tengah.

DPW Kajol Indonesia Jawa Barat Jamal Iswanto mengatakan, pelatihan tersebut diadakan untuk berdiskusi pentingnya membangun usaha meskipun dalam bentuk UMKM. Kegiatan itu diikuti oleh para puluhan driver ojol yang berada di wilayah Tegal dan sekitarnya.

"Driver Ojek Online yang berasal dari wilayah Tegal dan sekitarnya berkumpul dan berdiskusi mengenai pentingnya berusaha di saat kondisi pendapatan Ojol yang makin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Jamal, Selasa (25/07/2023).

Melalui kegiatan UMKM itu, Jamal berharap para driver ojol memiliki pandangan lebih kreatif, sehingga bisa melakukan hal baru yang bermanfaat.

Pelatihan itu digelar karena terinspirasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat. "Kegiatan ini terinspirasi dari Pak Ganjar yang peduli dengan rakyat,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement