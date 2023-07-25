Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online di Semarang Ditangkap

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:13 WIB
Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online di Semarang Ditangkap
Polisi tangkap pelaku pembunuhan terhadap driver taksi online di Semarang. (MPI/Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Polrestabes Semarang mengungkap pembunuh Fauzi Aribammar (27), driver taksi online, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Mugas Semarang.

Tersangka bernama Baghastian Wahyu Kisara (27) warga Kabupaten Karanganyar, Jateng. Motifnya, merampok mobil. Dia sudah merencanakan kejahatan itu dengan menyiapkan sebilah pisau.

"Ditangkap tidak lama setelah kejadian, pukul 06.30 WIB di jalan. Tiga sampai empat jam setelah peristiwa terjadi," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar di kantornya, Selasa (25/7/2023).

Tersangka Wahyu ditangkap di Karanganyar ketika berusaha kabur menggunakan mobil hasil rampokannya itu.

Kombes Irwan menyebut niat tersangka merampok mobil memang sudah ada. Pada Senin (24/7/2023) sekira pukul 03.15 WIB, tersangka memesan taksi online via aplikasi dari kos tujuan Mugassari Semarang.

"Objek sasarannya mobil," sambung Kapolrestabes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement