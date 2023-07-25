Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online di Semarang Ditangkap

Polisi tangkap pelaku pembunuhan terhadap driver taksi online di Semarang. (MPI/Eka Setiawan)

SEMARANG - Polrestabes Semarang mengungkap pembunuh Fauzi Aribammar (27), driver taksi online, yang ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan Mugas Semarang.

Tersangka bernama Baghastian Wahyu Kisara (27) warga Kabupaten Karanganyar, Jateng. Motifnya, merampok mobil. Dia sudah merencanakan kejahatan itu dengan menyiapkan sebilah pisau.

"Ditangkap tidak lama setelah kejadian, pukul 06.30 WIB di jalan. Tiga sampai empat jam setelah peristiwa terjadi," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar di kantornya, Selasa (25/7/2023).

Tersangka Wahyu ditangkap di Karanganyar ketika berusaha kabur menggunakan mobil hasil rampokannya itu.

Kombes Irwan menyebut niat tersangka merampok mobil memang sudah ada. Pada Senin (24/7/2023) sekira pukul 03.15 WIB, tersangka memesan taksi online via aplikasi dari kos tujuan Mugassari Semarang.

"Objek sasarannya mobil," sambung Kapolrestabes.