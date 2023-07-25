Kunjungi Gerai Bordir Kudus, Ketua DPR Tekankan Promosi Wastra Nusantara

KUDUS - Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi UMKM produk kain bordir tradisional khas Kabupaten Kudus dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Jawa Tengah, Selasa (25/7/2023).

Di sanggar perajin ini, Puan sempat berkeliling melihat proses produksi kain bordir khas Kudus. Kreasi bordir memang sudah melekat pada industri fashion di Kabupaten Kudus, di mana kreasi bordir sendiri merupakan aksen cantik yang menghiasi ujung sebuah pakaian.

Mantan Menko PMK itu mengaku bangga akan UMKM batik di tanah air yang mampu bertahan saat pandemi Covid-19 dan berhasil kembali bergeliat.

“Saya ingin lihat kondisi UMKM pasca Covid. Alhamdulillah sudah mulai bagus lagi penjualannya. Sebagai pecinta wastra nusantara, saya melihat Dahlia Bordir Kudus ini salah satu yang terbaik,” ujarnya.

Kabupaten Kudus memiliki kekhasan dalam motif bordirnya. Selain motif bunga nan elegan, bordir Kudus ini juga menghadirkan motif burung yang menawan. Sementara untuk Dahlia Bordir Kudus milik Ibu Sa'adah memiliki terobosan lain dalam peruntukan bordir yang biasanya hanya digunakan untuk pakaian.