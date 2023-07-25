Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gempa M4,6 Guncang Batang Jawa Tengah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:45 WIB
Gempa M4,6 Guncang Batang Jawa Tengah
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M4,6 yang mengguncang kawasan Batang, Jawa Tengah. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (25/7/2023) pukul 20.56 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 68 Kilometer (Km) dari Timur Laut Batang, Jawa Tengah. Adapun titik koordinat berada di 6,34 Lintang Selatan (LS) dan 109,95 Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 550 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)

      
