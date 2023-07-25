Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mengenal Sertu Eko Wahyudi, Babinsa Kodam V Brawijaya yang Pilih Bermarkas di Kandang Kambing

Misdarul Ihsan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:56 WIB
Mengenal Sertu Eko Wahyudi, Babinsa Kodam V Brawijaya yang Pilih Bermarkas di Kandang Kambing
Sertu Eko Wahyudi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SURABAYA - Sersan Satu (Sertu) Eko Wahyudi adalah bintara pembina desa (Babinsa) Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Kedekatannya dengan masyarakat menjadikan prajurit Kodam V Brawijaya ini susah untuk ditemui di markas.

“Bila mau cari Eko, jangan di markas. Carilah di kandang kambing," kata Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0823 Situbondo Kapten Czi Sayitno, Selasa (25/7/2023).

Dia pun memaklumi kesibukan anak buahnya itu. Sehari-hari Eko memang berdinas di kandang kambing di pinggiran alas Sumberkolak.

Berseragam TNI-AD, Sertu Eko Wahyudi merawat dan memberi makan, serta mengecek kondisi kambing-kambing tersebut.

Saat melihat kondisi Desa Sumberkolak, Eko punya ide menjadikan lahan di pinggiran desa sebagai pusat peternakan kambing. Di alas tersebut, persediaan pakan ternak melimpah.

Pada Januari 2023, dibantu warga Sumberkolak, ia membabat 200 meter persegi lahan hutan di samping desa. "Kita ajukan izinnya ke KLHK lewat mekanisme perhutanan sosial," aku Kepala Desa Sumberkolak Supandi.

Kemudian dibuatlah kandang untuk empat kambing. Awalnya Eko merawat empat ekor kambing sendirian. Kemudian Kades Sumberkolak menitipkan dua ekor dan disusul beberapa tetangga yang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement