Mengenal Sertu Eko Wahyudi, Babinsa Kodam V Brawijaya yang Pilih Bermarkas di Kandang Kambing

SURABAYA - Sersan Satu (Sertu) Eko Wahyudi adalah bintara pembina desa (Babinsa) Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Kedekatannya dengan masyarakat menjadikan prajurit Kodam V Brawijaya ini susah untuk ditemui di markas.

“Bila mau cari Eko, jangan di markas. Carilah di kandang kambing," kata Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0823 Situbondo Kapten Czi Sayitno, Selasa (25/7/2023).

Dia pun memaklumi kesibukan anak buahnya itu. Sehari-hari Eko memang berdinas di kandang kambing di pinggiran alas Sumberkolak.

Berseragam TNI-AD, Sertu Eko Wahyudi merawat dan memberi makan, serta mengecek kondisi kambing-kambing tersebut.

Saat melihat kondisi Desa Sumberkolak, Eko punya ide menjadikan lahan di pinggiran desa sebagai pusat peternakan kambing. Di alas tersebut, persediaan pakan ternak melimpah.

Pada Januari 2023, dibantu warga Sumberkolak, ia membabat 200 meter persegi lahan hutan di samping desa. "Kita ajukan izinnya ke KLHK lewat mekanisme perhutanan sosial," aku Kepala Desa Sumberkolak Supandi.

Kemudian dibuatlah kandang untuk empat kambing. Awalnya Eko merawat empat ekor kambing sendirian. Kemudian Kades Sumberkolak menitipkan dua ekor dan disusul beberapa tetangga yang lain.