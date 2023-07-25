Dua Kelompok Remaja Saling Serang dengan Celurit di Sukabumi, Warga Resah

SUKABUMI - Aksi kekerasan saling serang menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya RA Kosasih, Kampung Ngaweng, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Aksi yang terekam oleh warga tersebut tersebar di media sosial dan membuat resah warga Sukabumi.

Dalam rekaman yang diunggah di media sosial, kedua kelompok remaja dengan menggunakan celurit panjang, saling bacok dan saling teriak di tengah Jalan Raya Nasional penghubung Sukabumi-Cianjur tersebut. Terlihat duel 2 vs 2 yang diikuti oleh 1 remaja yang mengendarai sepeda motor.

Pada saat saling serang, salah satu pembawa celurit panjang sempat terjatuh lalu diserang oleh lawannya yang membawa senjata tajam yang sama. Karena terdesak, remaja yang jatuh tersebut lalu mundur bersama temannya dan pihak lawannya terus mengejar hingga dekat Markas Kodim 0607 Kota Sukabumi.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, DL (22) mengatakan, dirinya yang sedang makan bubur di Warmindo Sari Rasa di sekitar lokasi kejadian, tiba-tiba mendengar keributan dan terlihat olehnya aksi saling serang menggunakan senjata tajam antar 2 kelompok remaja tersebut.

"Pertamanya mah emang sepi jalannya, terus tiba-tiba saya kan lagi duduk di situ ngebubur, kaya ada rame-rame gitu, ga taunya iya pada bawa cerulit gede 3 orang, yang pegang sepeda motor 1 orang," ujar DL kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Kedua kelompok tersebut, lanjut DL, saling serang dan saling bacok. Terlihat olehnya ketika saling serang, sabetan celuritnya kena aspal hingga patah. Ada salah satu pelaku yang sampai terjatuh namun berhasil selamat karena langsung berdiri dan lari hingga tidak terkena sabetan senjata tajam lawannya.

"Ada 9 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor, yang bawa motor Yamaha RX King 1 orang, Honda Beat warna putih 1 orang, satu lagi kayanya Suzuki Satria FU apa Yamaha Mio gitu. Yang dari sini ga jelas, ga tau 4 ga tau 3, tapi intinya yang ikut ngelawan ke sana 2 orang. Yang lari ke sana seorang," ujar DL.

Saksi menambahkan, kejadian tersebut terjadi pada Selasa (25/7/2023) sekira pukul 01.30 WIB. Sebelum terjadinya saling serang antar dua kelompok tersebut, diduga sempat terjadi perselisihan hingga salah satu kelompok berbalik arah mengejar kelompok musuhnya.