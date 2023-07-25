Pelajar Ini Nekat Begal Pengendara Motor Pakai Busur dan Badik

MAKASSAR – Dua pemuda di Makassar nekat menodong korbannya dengan senjata tajam jenis badik dan busur. Keduannya pun tak berkutik diringkus polisi, pada Senin 24 Juli 2023 malam.

Penangkapan dua pemuda pelaku pencurian dan kekerasan itu dilakukan jajaran Reskrim Polsek Manggala yang dipimpin Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi, didampingi Kanit Reskrim Iptu Anwar, dan Panit 1 Opsnal Iptu Akbar Sirajuddin dan Panit 2 Opsnal Ipda Rusli.

“Pelaku mengancam korban dengan busur kemudian mengambil sepeda motor milik korban,” kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando KS, Selasa (25/7/2023).

Menurut dia, penangkapan para tersangka berdasarkan laporan yang diterima polisi Nomor : LP/325/VII/K/2023/RESTABES MKS /SEKTOR MANGGALA tertanggal 24 Juli 2023.

Mirisnya salah satu pelaku masih berstatus pelajar yang Muh Rifki Ramadhan alias Dafa (27) warga Jalan Tamangapa Raya 3 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, sementara satu pelaku lainnya yakni Muh Adrian alias Iyan (18) tukang batu warga Jalan Paccinang Raya 4 Kecamatan Panakukang Makassar.

Peristiwa tersebut kata Lando, terjadi saat korban mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan temannya Fahryi. Tiba-tiba pelaku datang mengendarai sepeda motor berboncengan dua langsung menghadang korban sehingga berhenti.

“Salah satu dari pelaku mengeluarkan busur panah, melihat hal tersebut korban dan temannya merasa takut sehingga lari meninggalkan sepeda motor miliknya,” ungkapnya.