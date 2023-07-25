Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pelajar Ini Nekat Begal Pengendara Motor Pakai Busur dan Badik

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:44 WIB
Pelajar Ini Nekat Begal Pengendara Motor Pakai Busur dan Badik
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

MAKASSAR – Dua pemuda di Makassar nekat menodong korbannya dengan senjata tajam jenis badik dan busur. Keduannya pun tak berkutik diringkus polisi, pada Senin 24 Juli 2023 malam.

Penangkapan dua pemuda pelaku pencurian dan kekerasan itu dilakukan jajaran Reskrim Polsek Manggala yang dipimpin Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi, didampingi Kanit Reskrim Iptu Anwar, dan Panit 1 Opsnal Iptu Akbar Sirajuddin dan Panit 2 Opsnal Ipda Rusli.

“Pelaku mengancam korban dengan busur kemudian mengambil sepeda motor milik korban,” kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando KS, Selasa (25/7/2023).

Menurut dia, penangkapan para tersangka berdasarkan laporan yang diterima polisi Nomor : LP/325/VII/K/2023/RESTABES MKS /SEKTOR MANGGALA tertanggal 24 Juli 2023.

Mirisnya salah satu pelaku masih berstatus pelajar yang Muh Rifki Ramadhan alias Dafa (27) warga Jalan Tamangapa Raya 3 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, sementara satu pelaku lainnya yakni Muh Adrian alias Iyan (18) tukang batu warga Jalan Paccinang Raya 4 Kecamatan Panakukang Makassar.

Peristiwa tersebut kata Lando, terjadi saat korban mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan temannya Fahryi. Tiba-tiba pelaku datang mengendarai sepeda motor berboncengan dua langsung menghadang korban sehingga berhenti.

“Salah satu dari pelaku mengeluarkan busur panah, melihat hal tersebut korban dan temannya merasa takut sehingga lari meninggalkan sepeda motor miliknya,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement