Lagi-Lagi Terjadi, Kelompok Anti-Islam Bakar Alquran di Depan Kedutaan Mesir dan Turki

KOPENHAGEN - Sekelompok kecil aktivis anti-Islam membakar Alquran di depan kedutaan Mesir dan Turki di Kopenhagen, Denmark pada Selasa, (25/7/2023). Aksi ini dilakukan setelah protes serupa di Denmark dan Swedia selama beberapa pekan terakhir membuat marah umat Islam.

Denmark dan Swedia telah mengatakan mereka menyesalkan pembakaran kitab suci Islam tetapi tidak dapat mencegahnya di bawah aturan yang melindungi kebebasan berbicara. Pekan lalu, pengunjuk rasa di Irak membakar kedutaan Swedia di Baghdad.

Diwartakan Reuters, demonstrasi pada Selasa di Kopenhagen oleh sebuah kelompok yang disebut "Patriot Denmark" mengikuti pembakaran Alquran yang dilakukan kelompok tersebut pada Senin, (24/7/2023) dan minggu lalu di depan kedutaan Irak. Dua insiden serupa telah terjadi di Swedia selama sebulan terakhir.

Kementerian luar negeri Turki pada Selasa mengutuk keras "serangan berkelanjutan" terhadap Alquran, menambahkan bahwa otoritas Denmark mengizinkan tindakan ini berarti mereka tidak melihat "keparahan" dari hasil yang dapat mereka peroleh. Turki pada Senin meminta Denmark untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah "kejahatan kebencian" terhadap Islam ini.