Menlu China Dicopot Setelah Sebulan Menghilang Secara Misterius

BEIJING – China pada Selasa, (25/7/2023) menunjuk diplomat senior Wang Yi untuk kembali menempati posisi menteri luar negeri setelah mencopot Qin Gang, yang telah menghilang secara misterius selama sebulan dari jabatan yang dijalaninya selama hampir setengah tahun.

Qin Gang, (57), mantan ajudan Presiden Xi Jinping dan diplomat untuk Amerika Serikat (AS), mengambil alih kementerian luar negeri China pada Desember tetapi belum terlihat di depan umum sejak 25 Juni ketika dia bertemu dengan para diplomat yang berkunjung di Beijing, demikian diwartakan Reuters.

Kementerian telah mengatakan dia tidak bekerja karena alasan kesehatan tanpa memberikan perincian, memicu spekulasi dan menarik perhatian pada kerahasiaan yang sering melingkupi kepemimpinan dan pengambilan keputusan Komunis China.

Wang Yi, (69), adalah pendahulu Qin Gang yang menjabat sebagai menteri luar negeri China dari 2013-2022. Wang Yi telah menggantikan Qin Gang selama ketidakhadirannya dan minggu ini mewakili China pada pertemuan penasihat keamanan nasional negara-negara BRICS di Johannesburg.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu Qin pada 18 Juni, pada kunjungan pertama diplomat top Amerika ke China dalam lima tahun. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kemudian mereka mengadakan pembicaraan "terus terang, substantif, dan konstruktif" dan Blinken mengundang Qin ke Washington untuk melanjutkan diskusi.