Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

6 Orang Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Terkait Serangan Bom Brussels 2016

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:50 WIB
6 Orang Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Terkait Serangan Bom Brussels 2016
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

BRUSSELS - Pengadilan Belgia memvonis enam pria atas pembunuhan dan dua lainnya atas dakwaan terorisme pada Selasa, (25/7/2023) setelah persidangan terbesar di negara itu terkait pengeboman oleh di Brussels pada 2016 yang menewakan 32 orang.

Keenam orang tersebut, dari 10 orang yang menghadapi dakwaan, dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan dalam konteks teroris atas peran mereka dalam pengeboman kembar di bandara Brussels dan pengeboman ketiga di stasiun kereta kota itu pada 22 Maret 2016.

Mereka dan dua orang lainnya juga dihukum karena berpartisipasi dalam kegiatan organisasi terorisme, sementara dua pria lainnya dibebaskan, demikian diwartakan Reuters.

Audiensi terpisah untuk menentukan hukuman akan diadakan pada September. 

Persidangan menghidupkan kembali kenangan menyakitkan bagi sekira 1.000 korban yang terdaftar untuk hadir. Mereka termasuk mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau terluka, dan saksi pengeboman. Banyak yang memberikan kisah mengerikan tentang peristiwa hari itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027351/agama-warga-negara-belgia-dan-jumlah-pengikutnya-R1vy5FVJvw.jpg
Agama Warga Negara Belgia dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917030/belgia-serukan-sanksi-terhadap-israel-atas-pengeboman-brutal-di-gaza-qzvHuEDm6K.JPG
Belgia Serukan Sanksi Terhadap Israel Atas Pengeboman Brutal di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/18/2902895/polisi-tembak-dan-lumpuhkan-tersangka-pelaku-penembakan-brussels-UsSzf0u0ZS.jpg
Tersangka Pelaku Penembakan Brussels Tewas Ditembak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/18/2902789/isis-klaim-bertanggung-jawab-atas-penembakan-yang-tewaskan-2-warga-swedia-di-brussels-DJ7GdGwCI6.jpg
ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Penembakan yang Tewaskan 2 Warga Swedia di Brussels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879344/para-tamu-terekam-cctv-buang-air-kecil-di-mobil-polisi-menteri-belgia-minta-maaf-atas-skandal-pipigate-FBbwtER1Ny.jpg
Para Tamu Terekam CCTV Buang Air Kecil di Mobil Polisi, Menteri Belgia Minta Maaf Atas Skandal Pipigate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/03/18/2774949/bunuh-5-anaknya-ibu-ini-disuntik-mati-atas-permintaan-sendiri-N1Mi02QN42.jpg
Bunuh 5 Anaknya, Ibu Ini Disuntik Mati Atas Permintaan Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement