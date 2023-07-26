6 Orang Didakwa Atas Tuduhan Pembunuhan Terkait Serangan Bom Brussels 2016

BRUSSELS - Pengadilan Belgia memvonis enam pria atas pembunuhan dan dua lainnya atas dakwaan terorisme pada Selasa, (25/7/2023) setelah persidangan terbesar di negara itu terkait pengeboman oleh di Brussels pada 2016 yang menewakan 32 orang.

Keenam orang tersebut, dari 10 orang yang menghadapi dakwaan, dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan dalam konteks teroris atas peran mereka dalam pengeboman kembar di bandara Brussels dan pengeboman ketiga di stasiun kereta kota itu pada 22 Maret 2016.

Mereka dan dua orang lainnya juga dihukum karena berpartisipasi dalam kegiatan organisasi terorisme, sementara dua pria lainnya dibebaskan, demikian diwartakan Reuters.

Audiensi terpisah untuk menentukan hukuman akan diadakan pada September.

Persidangan menghidupkan kembali kenangan menyakitkan bagi sekira 1.000 korban yang terdaftar untuk hadir. Mereka termasuk mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau terluka, dan saksi pengeboman. Banyak yang memberikan kisah mengerikan tentang peristiwa hari itu.