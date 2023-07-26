Teror Gedung Putih, Anjing Joe Biden Gigit 7 Orang, Termasuk Agen Secret Service

WASHINGTON - Anjing Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menggigit tujuh orang dalam periode empat bulan, termasuk seorang agen Secret Service yang dirawat di rumah sakit karena cedera lengan dan kaki, menurut email internal yang diperoleh aktivis konservatif. Anjing itu adalah anjing peliharaan kedua Biden yang meneror Gedung Putih.

Insiden paling serius terjadi November lalu, ketika anjing gembala Jerman berusia satu tahun yang bernama 'Commander', turun dari tangga dan menggigit seorang agen Secret Service yang duduk di bawah dengan tangan terlipat. Commander menggigit agen itu di lengan dan pahanya, menyebabkan "rasa sakit yang luar biasa" dan memaksa agen untuk melindungi dirinya dengan gerobak baja saat anjing itu "mengejarnya lagi," menurut email Secret Service yang diterbitkan pada Selasa, (25/7/2023) oleh Judicial Watch, sebuah kelompok pengawas konservatif.

Agen itu dikirim ke rumah sakit setempat oleh kantor dokter Gedung Putih, dan diberhentikan dari tugas aktif selama tiga hari setelah serangan itu.

"Sungguh lelucon ... jika itu bukan anjing mereka (keluarga presiden), dia pasti sudah mati," tulis seorang teman agen kepada rekannya yang terluka, dua hari kemudian. Agen itu menambahkan bahwa "badut itu membutuhkan brongsong", merujuk pada anjing Biden.