Detik-Detik Kejatuhan Gubernur Bank Sentral Nigeria di Pengadilan, Dituduh Miliki Senapan dan 123 Peluru Secara Ilegal

Gubernur Bank Sentral Nigeria ditangkap karena dituduh memiliki senjata api dan peluru ilegal (Foto: Mansur Ibrahim)

NIGERIA - Kepala bank sentral Nigeria yang pernah berkuasa dituduh memiliki senapan dan ratusan peluru secara illegal. Ini menandai kejatuhan yang spektakuler bagi seorang pria yang telah lama menjadi pusat politik dan keuangan negara itu.

Godwin Emefiele muncul di pengadilan pada Selasa (25/7/2023), enam minggu setelah dia ditangkap oleh polisi rahasia negara yang ditakuti, yang secara resmi dikenal sebagai Departemen Layanan Negara (DSS).

Emefiele, yang saat ini diskors sebagai Gubernur Bank Sentral Nigeria (CBN), membantah tuduhan tersebut dan diberikan jaminan. Dia tidak didakwa dengan kejahatan ekonomi.

Sementara itu, dalam adegan dramatis di luar pengadilan, petugas polisi rahasia memukuli petugas penjara yang bersiap untuk menahan bankir tersebut sampai jaminannya diselesaikan.

DSS berhasil membawa bos bank berusia 61 tahun itu, yang kembali ditahan.

Dia diskors tidak lama setelah Bola Tinubu menggunakan pidatonya pada pelantikan Mei lalu sebagai presiden untuk mengkritik kebijakan utama yang dipelopori oleh Emefiele - upaya yang gagal untuk mendesain ulang mata uang, naira.

Itu merupakan upaya nyata untuk mencegah pembelian suara selama pemilihan presiden Februari yang diperebutkan dengan ketat yang dimenangkan oleh Tinubu, kandidat partai yang berkuasa dan seorang miliarder Lagos.