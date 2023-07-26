Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Detik-Detik Kejatuhan Gubernur Bank Sentral Nigeria di Pengadilan, Dituduh Miliki Senapan dan 123 Peluru Secara Ilegal

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:17 WIB
Detik-Detik Kejatuhan Gubernur Bank Sentral Nigeria di Pengadilan, Dituduh Miliki Senapan dan 123 Peluru Secara Ilegal
Gubernur Bank Sentral Nigeria ditangkap karena dituduh memiliki senjata api dan peluru ilegal (Foto: Mansur Ibrahim)
A
A
A

NIGERIA - Kepala bank sentral Nigeria yang pernah berkuasa dituduh memiliki senapan dan ratusan peluru secara illegal. Ini menandai kejatuhan yang spektakuler bagi seorang pria yang telah lama menjadi pusat politik dan keuangan negara itu.

Godwin Emefiele muncul di pengadilan pada Selasa (25/7/2023), enam minggu setelah dia ditangkap oleh polisi rahasia negara yang ditakuti, yang secara resmi dikenal sebagai Departemen Layanan Negara (DSS).

Emefiele, yang saat ini diskors sebagai Gubernur Bank Sentral Nigeria (CBN), membantah tuduhan tersebut dan diberikan jaminan. Dia tidak didakwa dengan kejahatan ekonomi.

Sementara itu, dalam adegan dramatis di luar pengadilan, petugas polisi rahasia memukuli petugas penjara yang bersiap untuk menahan bankir tersebut sampai jaminannya diselesaikan.

DSS berhasil membawa bos bank berusia 61 tahun itu, yang kembali ditahan.

Dia diskors tidak lama setelah Bola Tinubu menggunakan pidatonya pada pelantikan Mei lalu sebagai presiden untuk mengkritik kebijakan utama yang dipelopori oleh Emefiele - upaya yang gagal untuk mendesain ulang mata uang, naira.

Itu merupakan upaya nyata untuk mencegah pembelian suara selama pemilihan presiden Februari yang diperebutkan dengan ketat yang dimenangkan oleh Tinubu, kandidat partai yang berkuasa dan seorang miliarder Lagos.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181455/yusuf-PjkM_large.jpg
Menlu Nigeria: Klaim Trump Mengenai Pembunuhan Umat Kristen Mustahil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180952/daniel-IKmU_large.jpg
AS Ancam Perangi Pemberontak, Nigeria: Tidak Ada Genosida Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143581/banjir_nigeria-jdTu_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Nigeria, 151 Tewas dan 3 Ribu Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010406/gara-gara-warisan-11-jamaah-tewas-terkurung-dalam-masjid-yang-dibakar-uwvRqAJ8UX.jpg
Gara-Gara Warisan, 11 Jamaah Tewas Terkurung dalam Masjid yang Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2990010/kurang-bukti-nigeria-akan-bebaskan-313-tersangka-pemberontak-boko-haram-EjxV42yuOH.jpg
Kurang Bukti, Nigeria Akan Bebaskan 313 Tersangka Pemberontak Boko Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988855/pengadilan-nigeria-jatuhkan-hukuman-mati-ke-pengusaha-china-karena-bunuh-pacarnya-vH9rdz4TyN.jpg
Pengadilan Nigeria Jatuhkan Hukuman Mati ke Pengusaha China karena Bunuh Pacarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement