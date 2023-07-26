Kebakaran Lahap Patung Buddha Raksasa China, Sebabkan Kerusakan Berat

BEIJING - Kebakaran besar hampir menghancurkan patung Buddha raksasa di sebuah kuil di Provinsi Gansu, China barat laut, demikian dilaporkan media pemerintah China.

Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan patung di Shandan Great Buddha Temple di Kabupaten Shandan, provinsi Gansu, terbakar pada Senin, (24/7/2023) dini hari. Setelah api dipadamkan, patung Buddha tampak masih utuh sebagian, tetapi beberapa bangunan kuil hancur.

Menurut laporan media setempat yang dilansir TVP World, patung tersebut dibangun pada 1998 sebagai replika dari aslinya, yang berasal dari sekitar tahun 425 M dan rusak selama Revolusi Kebudayaan.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen propaganda lokal pada Selasa, (25/7/2023) mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut dan peninggalan budaya kuil tersebut tetap tidak rusak. Pernyataan tersebut tidak merinci sifat peninggalan budaya tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tambah pernyataan itu.

