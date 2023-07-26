Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Lahap Patung Buddha Raksasa China, Sebabkan Kerusakan Berat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:39 WIB
Kebakaran Lahap Patung Buddha Raksasa China, Sebabkan Kerusakan Berat
Patung Buddha raksasa di China terbakar. (Foto: Tangkapan layar)
BEIJING - Kebakaran besar hampir menghancurkan patung Buddha raksasa di sebuah kuil di Provinsi Gansu, China barat laut, demikian dilaporkan media pemerintah China.

BACA JUGA:

Tentara Myanmar Serbu Biara Buddha, Bantai Setidaknya 21 Warga Sipil 

Sebuah video yang dibagikan di media sosial menunjukkan patung di Shandan Great Buddha Temple di Kabupaten Shandan, provinsi Gansu, terbakar pada Senin, (24/7/2023) dini hari. Setelah api dipadamkan, patung Buddha tampak masih utuh sebagian, tetapi beberapa bangunan kuil hancur.

Menurut laporan media setempat yang dilansir TVP World, patung tersebut dibangun pada 1998 sebagai replika dari aslinya, yang berasal dari sekitar tahun 425 M dan rusak selama Revolusi Kebudayaan.

BACA JUGA:

Patung Buddha Peninggalan Dinasti Ming Ditemukan di Pantai Australia, Ungkap Fakta Mengejutkan! 

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen propaganda lokal pada Selasa, (25/7/2023) mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut dan peninggalan budaya kuil tersebut tetap tidak rusak. Pernyataan tersebut tidak merinci sifat peninggalan budaya tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, tambah pernyataan itu.

(Rahman Asmardika)

      
kebakaran china
kebakaran china
