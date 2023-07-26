Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hadir di Pemakaman Bocah 8 Tahun yang Diculik pada Setengah Abad Lalu, Pendeta Ini Ternyata Didakwa Jadi Pembunuhnya

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:48 WIB
Hadir di Pemakaman Bocah 8 Tahun yang Diculik pada Setengah Abad Lalu, Pendeta Ini Ternyata Didakwa Jadi Pembunuhnya
Pendeta didakwa membunuh bocah 8 tahun yang diculik pada setengah abad lalu (Foto: Kantor Pengacara Distrik Delaware County)
PHILADELPHIA - Seorang pensiunan pendeta gereja di Amerika Serikat (AS) yang memimpin pemakaman seorang gadis berusia delapan tahun yang diculik hampir setengah abad yang lalu, ternyata telah didakwa atas pembunuhannya.

Seperti diketahui, gadis bernama Gretchen Harrington hilang di pinggiran kota Marple Township di Philadelphia pada pagi hari tanggal 15 Agustus 1975 saat menghadiri perkemahan Alkitab musim panas.

Awal tahun ini, seorang wanita anonim mengatakan kepada penyelidik bahwa dia yakin ayah sahabatnya adalah pelakunya.

Sang pendeta, David Zandstra, 83, sekarang didakwa dengan pembunuhan dan penculikan anak di bawah umur.

"Dia adalah mimpi terburuk setiap orang tua," kata Jaksa Distrik Delaware County Jack Stollsteimer kepada wartawan, pada Senin (24/7/2023), dikutip BBC.

"Dia membunuh gadis malang berusia delapan tahun yang dia kenal dan yang mempercayainya. Dan kemudian, dia bertindak seolah-olah dia adalah teman keluarga, tidak hanya selama penguburannya dan periode setelah itu, tetapi selama bertahun-tahun,” lanjutnya.

Ketertarikan pada kasus ini ‘dihidupkan’ kembali sebagian oleh sebuah buku yang diterbitkan tahun lalu, berjudul ‘Marple's Gretchen Harrington Tragedy: Kidnapping, Murder and Innocence Lost in Suburban Philadelphia’.

      
