Sempat Dipenjara 3 Tahun dan Dibebaskan Rusia, Mantan Marinis AS Terluka Parah saat Perang di Ukraina

NEW YORK - Seorang mantan Marinir Amerika Serikat (AS) yang dipenjara oleh Rusia selama hampir tiga tahun sebelum dibebaskan dalam pertukaran tahanan pada 2022 dilaporkan terluka saat berperang di Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Selasa (25/7/2023) bahwa mantan Marinir AS Trevor Reed terluka saat berperang melawan invasi Rusia.

Pejabat menambahkan bahwa dia "tidak terlibat dalam aktivitas apa pun atas nama pemerintah AS" dan menegaskan kembali bahwa orang Amerika tidak boleh bepergian ke Ukraina.

Dia menjelaskan Reed telah diangkut ke Jerman oleh sebuah organisasi non-pemerintah.

Deputi juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan pada pengarahan bahwa para pejabat AS "mengetahui" cedera Reed dan fakta bahwa dia telah dibawa ke Jerman untuk perawatan.

"Kami telah sangat jelas bahwa bepergian ke Ukraina, memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran di sana, memiliki risiko penangkapan, kematian, cedera tubuh yang sangat nyata, dan itu terus menjadi penilaian kami," terangnya, dikutip BBC.

Keadaan cedera Reed dan bagaimana atau kapan dia datang untuk berjuang untuk Ukraina masih tidak jelas. Para pejabat mengatakan kepada media AS bahwa dia terluka di timur Ukraina sebelum dibawa ke rumah sakit di Kyiv dan kemudian dikirim ke Jerman.