Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Jatuh saat Padamkan Kebakaran Hutan Tewaskan 2 Pilot, Yunani Umumkan Masa Berkabung 3 Hari

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:38 WIB
Pesawat Jatuh saat Padamkan Kebakaran Hutan Tewaskan 2 Pilot, Yunani Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
Pesawat jatuh saat padamkan kebakaran hutan Yunani tewaskan 2 pilot (Foto: BBC)
A
A
A

YUNANI - Dua pilot angkatan udara Yunani tewas setelah sebuah pesawat jatuh saat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Evia, Yunani.

Kementerian pertahanan mengatakan pesawat pengebom air itu jatuh saat berjuang melawan kebakaran hutan di dekat Platanistos.

Pilot bernama Cdr Christos Moulas yang berusia 34 tahun dan co-pilotnya, Pericles Stefanidis yang berusia 27 tahun, dilaporkan tewas seketika.

TV Yunani menunjukkan pesawat Canadair terbang rendah untuk menjatuhkan air ke api sebelum berbelok tajam ke lereng bukit dan terbakar.

Penyiar negara bagian ERT mengatakan pesawat itu jatuh di atas kota Karystos di pulau itu, tempat api berkobar.

Pesawat itu termasuk di antara setidaknya tiga pesawat lain dan sekitar 100 petugas pemadam kebakaran yang menangani kebakaran di Evia.

Menteri Pertahanan Nikos Dendias mengatakan para pilot kehilangan nyawa mereka dalam menjalankan tugas saat berusaha melindungi nyawa dan harta benda warga negara, serta lingkungan negara kita.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement