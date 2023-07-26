Pesawat Jatuh saat Padamkan Kebakaran Hutan Tewaskan 2 Pilot, Yunani Umumkan Masa Berkabung 3 Hari

YUNANI - Dua pilot angkatan udara Yunani tewas setelah sebuah pesawat jatuh saat memadamkan kebakaran hutan di Pulau Evia, Yunani.

Kementerian pertahanan mengatakan pesawat pengebom air itu jatuh saat berjuang melawan kebakaran hutan di dekat Platanistos.

Pilot bernama Cdr Christos Moulas yang berusia 34 tahun dan co-pilotnya, Pericles Stefanidis yang berusia 27 tahun, dilaporkan tewas seketika.

TV Yunani menunjukkan pesawat Canadair terbang rendah untuk menjatuhkan air ke api sebelum berbelok tajam ke lereng bukit dan terbakar.

Penyiar negara bagian ERT mengatakan pesawat itu jatuh di atas kota Karystos di pulau itu, tempat api berkobar.

Pesawat itu termasuk di antara setidaknya tiga pesawat lain dan sekitar 100 petugas pemadam kebakaran yang menangani kebakaran di Evia.

Menteri Pertahanan Nikos Dendias mengatakan para pilot kehilangan nyawa mereka dalam menjalankan tugas saat berusaha melindungi nyawa dan harta benda warga negara, serta lingkungan negara kita.