5 Suku Kanibal Kejam yang ternyata Masih Hidup di Era Modern

JAKARTA- Terdapat lima suku kanibal kejam yang ternyata masih hidup di era modern menarik diulas. Hal ini dikarenakan adanya budaya serta tradisi yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat modern.

Pasalnya, mayoritas suku kanibal hidup di pedalaman hutan serta tidak tersentuh peradaban dan menolak orang asing masuk.

Berikut 5 suku kanibal kejam yang ternyata masih hidup di era modern melansir Kanal9, Rabu (26/07/23):

1. Suku Asmat

Salah satu suku di Papua Nugini yakni Suku Asmat memiliki reputasi sebagai kanibal. Mereka tidak segan-segan membunuh musuh dan memakan dagingnya. Mereka juga akan memburu seseorang yang namanya mirip seperti orang yang telah di bunuh.

Orang Suku Asmat juga menggunakan tenggotak musuh sebagai bantalan tidur. Praktik kejam ini bermula lantaran kehidupan Suku Asmat penuh dengan perang antar suku.