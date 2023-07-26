Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Delegasi Rusia dan China Mendadak Kunjungi Korut, Ada Apa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:01 WIB
Delegasi Rusia dan China Mendadak Kunjungi Korut, Ada Apa?
Foto: KCNA via Reuters.
A
A
A

SEOUL - Setelah bertahun-tahun isolasi pandemi, Korea Utara kembali menyambut negarea-negara sekutunya pekan ini, dengan menjadi tuan rumah bagi delegasi pejabat tinggi Rusia dan China untuk peringatan 70 tahun Perang Korea dan perjuangan melawan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Para pejabat yang berkunjung, termasuk Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan anggota Politbiro Partai Komunis China Li Hongzhong, diperkirakan akan disajikan dengan salah satu acara khas Korea Utara: parade militer besar-besaran yang memamerkan persenjataan terbarunya.

Analis mengatakan tontonan itu kemungkinan akan mencakup rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia dan China adalah anggota tetapnya.

Kunjungan tersebut adalah delegasi asing pertama yang diketahui mengunjungi Korea Utara sejak pandemi COVID-19 dimulai, dan terjadi ketika Pyongyang ingin memperdalam hubungannya dengan Beijing dan Moskow, menemukan titik temu dalam persaingan mereka dengan Washington dan Barat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182267/korea_utara-7Ksk_large.jpg
Kecam Perundingan Keamanan AS-Korsel, Korut Ancam Tindakan Lebih Ofensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181204/kim_yong_nam-Pe4p_large.jpg
Mantan Kepala Negara Seremonial Korea Utara Kim Yong Nam Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement