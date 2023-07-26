Delegasi Rusia dan China Mendadak Kunjungi Korut, Ada Apa?

SEOUL - Setelah bertahun-tahun isolasi pandemi, Korea Utara kembali menyambut negarea-negara sekutunya pekan ini, dengan menjadi tuan rumah bagi delegasi pejabat tinggi Rusia dan China untuk peringatan 70 tahun Perang Korea dan perjuangan melawan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Para pejabat yang berkunjung, termasuk Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan anggota Politbiro Partai Komunis China Li Hongzhong, diperkirakan akan disajikan dengan salah satu acara khas Korea Utara: parade militer besar-besaran yang memamerkan persenjataan terbarunya.

Analis mengatakan tontonan itu kemungkinan akan mencakup rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara yang dilarang oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia dan China adalah anggota tetapnya.

Kunjungan tersebut adalah delegasi asing pertama yang diketahui mengunjungi Korea Utara sejak pandemi COVID-19 dimulai, dan terjadi ketika Pyongyang ingin memperdalam hubungannya dengan Beijing dan Moskow, menemukan titik temu dalam persaingan mereka dengan Washington dan Barat.