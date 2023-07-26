Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Abaikan Keselamatan Penerbangan, AS: Baling-Baling Drone AS Rusak Parah Usai Jet Rusia Tembakkan Suar di Suriah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:40 WIB
Abaikan Keselamatan Penerbangan, AS: Baling-Baling Drone AS Rusak Parah Usai Jet Rusia Tembakkan Suar di Suriah
Drone AS rusak parah usai jet tempur Rusia tembakkan suar di Suriah (Foto: BBC)
A
A
A

NEW YORKAmerika Serikat (AS) mengatakan sebuah baling-baling pesawat tak berawak atau drone AS rusak parah ketika sebuah jet Rusia menembakkan suar saat terbang "berbahaya" di atas drone itu di Suriah.

Militer AS menuduh jet Rusia mengabaikan keselamatan penerbangan secara terang-terangan.

Insiden yang terjadi pada 23 Juli lalu itu adalah yang terbaru dari serangkaian pertemuan "mendebarkan" antara pesawat Rusia, AS, dan China.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Selasa (25/7/2023), militer AS mengatakan bahwa pesawat tempur Rusia telah mengganggu drone tersebut saat sedang dalam misi melawan Negara Islam pada Minggu (23/7/2023).

Komando Pusat AS - yang mengawasi operasi di Timur Tengah - mengatakan jet itu menyebarkan suar dari posisi tepat di atas kepala, dengan jarak hanya beberapa meter antar pesawat.

Menurut AS, meski rusak, drone MQ-9 Reaper dapat diarahkan kembali ke pangkalannya dari jarak jauh.

"Kami menyerukan kepada Rusia di Suriah untuk segera mengakhiri perilaku sembrono, tidak beralasan, dan tidak profesional ini,” terang Letnan Jenderal Alex Grynkewich, dari Komando Pusat, dikutip BBC.

