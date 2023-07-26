Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sistem Vital Arus Laut Terancam Runtuh Akibat Polusi, Peringatkan Bencana Besar Bagi Cuaca Global dan Setiap Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:03 WIB
LONDON – Para ilmuwan memperingatkan sebuah sistem vital arus laut dapat runtuh dalam beberapa dekade jika dunia terus mengeluarkan polusi yang memanaskan planet. Ini akan menjadi bencana besar bagi cuaca global dan mempengaruhi setiap orang di planet ini.

Sebuah studi baru yang diterbitkan pada Selasa (25/7/2023) di jurnal Nature, menemukan bahwa Atlantic Meridional Overturning Current (AMOC) – yang merupakan bagian dari Gulf Stream – dapat runtuh sekitar pertengahan abad ini, atau bahkan pada awal 2025.

Para ilmuwan yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan kepada CNN bahwa titik kritis yang tepat untuk sistem kritis tidak pasti, dan pengukuran arus sejauh ini menunjukkan sedikit tren atau perubahan. Tapi mereka setuju hasil ini mengkhawatirkan dan memberikan bukti baru bahwa titik kritis bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

AMOC adalah jalinan arus yang kompleks yang bekerja seperti sabuk konveyor global raksasa. Ini mengangkut air hangat dari daerah tropis menuju Atlantik Utara, tempat air mendingin, menjadi lebih asin dan tenggelam jauh ke dalam lautan, sebelum menyebar ke selatan.

Ini memainkan peran penting dalam sistem iklim, membantu mengatur pola cuaca global. Keruntuhannya akan memiliki implikasi yang sangat besar, termasuk musim dingin yang jauh lebih ekstrim dan kenaikan permukaan laut yang mempengaruhi sebagian Eropa dan AS, serta pergeseran musim hujan di daerah tropis.

Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah memperingatkan ketidakstabilannya saat krisis iklim semakin cepat, mengancam akan mengganggu keseimbangan suhu dan salinitas yang menjadi sandaran kekuatan arus ini.

      
Telusuri berita news lainnya
