Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ada Bukti Kuat, PBB Tolak Laporan Rusia Soal Serangan Roket HIMARS yang Tewaskan 50 Tahanan Perang Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:59 WIB
Tak Ada Bukti Kuat, PBB Tolak Laporan Rusia Soal Serangan Roket HIMARS yang Tewaskan 50 Tahanan Perang Ukraina
PBB tolak laporan Rusia soal serangan roket HIMARS yang menewaskan 50 tawanan perang Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak laporan Rusia tentang serangan roket di sebuah kamp yang menahan tawanan perang Ukraina pada Juli 2022. Laporan ini ditolak karena tidak didukung oleh bukti.

Pejabat Rusia dan lokal dari Republik Rakyat Donetsk yang dideklarasikan sendiri mengatakan serangan itu dilakukan oleh pihak Ukraina, menggunakan salah satu roket HIMARS yang baru-baru ini dipasok oleh Amerika Serikat (AS).

Bagian dalam pusat penahanan pra-sidang di pemukiman Olenivka yang dikuasai separatis di wilayah Donetsk Ukraina timur terlihat pada Jumat (21/7/2023) setelah serangan yang diklaim.

Pagi hari setelah ledakan, Andrey Lazarev, yang bekerja untuk saluran media Zvezda Kementerian Pertahanan Rusia, menunjuk ke pecahan, salah satunya termasuk nomor seri roket HIMARS dalam kondisi sangat baik.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan pusat penahanan itu dihantam oleh serangan rudal dari HIMARS Amerika.

Lebih dari 50 tahanan Ukraina tewas dalam serangan tahun itu di sebuah pusat penahanan di kota Olenivka. Investigasi CNN ekstensif yang diterbitkan pada Agustus tahun lalu menunjukkan bahwa narasi Rusia bahwa kamp tersebut telah dihantam oleh roket HIMARS Ukraina tidak sesuai dengan hasil pengawasan, yakni sebuah temuan yang sekarang didukung oleh temuan oleh Komisaris Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement