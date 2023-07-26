Topan Dahsyat Doksuri Mendarat, Filipina Bersiap Hadapi Gelombang Pasang hingga Tanah Longsor Mematikan

MANILA – Sebuah topan kuat mendarat di Filipina utara pada Rabu (26/7/2023) pagi, membawa potensi ancaman mematikan dari gelombang pasang, banjir bandang, dan tanah longsor ke beberapa bagian pulau utama negara itu.

Pagasa, biro cuaca Filipina, mengatakan Topan Doksuri, yang dikenal sebagai Egay di Filipina, mendarat pada pukul 03:10 waktu setempat (15:10 ET) di sekitar Pulau Fuga yang terpencil.

Menurut Pusat Peringatan Topan Bersama, meskipun melemah akibat kekuatan topan super, Doksuri tiba dengan kecepatan angin sekitar 220 kilometer per jam (140 mph). Ini setara dengan badai Atlantik kategori 4.

Pagasa memperingatkan bahwa kondisi kekerasan dan mengancam jiwa diperkirakan akan terjadi di beberapa daerah Luzon, pulau terbesar dan terpadat di Filipina, saat hujan deras melanda negara itu.

Topan tersebut telah melepaskan curah hujan hingga 16 inci (0,4 meter), dengan potensi mencapai 20 inci (0,5 meter) karena pita hujan sepanjang 680 kilometer (420 mil) membawa risiko banjir bandang dan tanah longsor di provinsi pegunungan utara.

Pihak berwenang juga memperingatkan gelombang pasang hingga 3 meter (hampir 10 kaki).

Masyarakat di jalur topan bersiap menghadapi dampak angin yang diharapkan hingga 200 kilometer per jam (124 mph). Pemerintah daerah pada Selasa (25/7/2023) mulai mengevakuasi beberapa orang yang tinggal di jalur badai.