Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seolah Kiamat Terjadi, Italia Bergulat dengan Kebakaran Hutan, Panas Ekstrem hingga Hujan Es Seukuran Bola Tenis

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:37 WIB
Seolah Kiamat Terjadi, Italia Bergulat dengan Kebakaran Hutan, Panas Ekstrem hingga Hujan Es Seukuran Bola Tenis
Italia bergulat dengan cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan (Foto: Reuters)
A
A
A

ITALIA - Italia menghadapi berbagai jenis cuaca ekstrem sekaligus, dengan bagian selatan negara itu hangus oleh panas terik, sedangkan bagian utara dilanda badai mematikan.

Menurut pihak berwenang Italia, pada Selasa (25/7/2023) saja, cuaca ekstrem menewaskan sedikitnya tiga orang.

Seorang remaja dan seorang wanita tewas tertimpa pohon saat badai dahsyat melanda Italia utara pada dini hari pada Selasa (25/7/2023) pagi.

Brigade pemadam kebakaran Italia mengatakan mereka menanggapi 400 panggilan darurat untuk pohon tumbang, kerusakan atap, banjir dan jendela pecah setelah badai menyebabkan kerusakan luas di daerah tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Italia utara dilanda cuaca buruk, yang juga menghasilkan tornado dan angin kencang. Pekan lalu, 100 orang terluka setelah hujan es seukuran bola tenis menghujani wilayah Veneto.

Saat badai mengganggu utara, selatan terik di bawah gelombang panas yang ekstrem.

Di beberapa bagian Sisilia, suhu mencapai 47,4 Celcius (117,3 Fahrenheit) pada Senin (24/7/2023), mendekati rekor suhu Eropa 48,8 derajat Celcius, ditetapkan pada 2021.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174586/demo_pro_palestina_di_italia-XVa7_large.jpg
Demo Pro-Palestina Terus Berlanjut di Italia, Polisi Bentrok dengan Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022779/2-kapal-karam-di-lepas-pantai-italia-11-orang-tewas-dan-60-hilang-vJs53TEFhi.jpg
2 Kapal Karam di Lepas Pantai Italia, 11 Orang Tewas dan 60 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984936/italia-mengerahkan-pasukan-nato-ke-ukraina-bisa-picu-perang-dunia-iii-aZaSqYs0QT.jpg
Italia: Mengerahkan Pasukan NATO ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983217/italia-tolak-ekstradisi-tersangka-palestina-ke-israel-karena-khawatir-risiko-perlakuan-kejam-dan-tak-manusiawi-IL5IPjBtN4.jpg
Italia Tolak Ekstradisi Tersangka Palestina ke Israel karena Khawatir Risiko Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/18/2974554/kondisi-geografis-kota-monfalcone-italia-yang-melarang-umat-islam-beribadah-AdOz6hudas.jpg
Kondisi Geografis Kota Monfalcone Italia, yang Melarang Umat Islam Beribadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/18/2963343/wanita-italia-diborgol-di-pengadilan-hungaria-picu-kemarahan-w7WEQaYoJR.jpg
Wanita Italia Diborgol di Pengadilan Hungaria Picu Kemarahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement