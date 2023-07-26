Seolah Kiamat Terjadi, Italia Bergulat dengan Kebakaran Hutan, Panas Ekstrem hingga Hujan Es Seukuran Bola Tenis

Italia bergulat dengan cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan (Foto: Reuters)

ITALIA - Italia menghadapi berbagai jenis cuaca ekstrem sekaligus, dengan bagian selatan negara itu hangus oleh panas terik, sedangkan bagian utara dilanda badai mematikan.

Menurut pihak berwenang Italia, pada Selasa (25/7/2023) saja, cuaca ekstrem menewaskan sedikitnya tiga orang.

Seorang remaja dan seorang wanita tewas tertimpa pohon saat badai dahsyat melanda Italia utara pada dini hari pada Selasa (25/7/2023) pagi.

Brigade pemadam kebakaran Italia mengatakan mereka menanggapi 400 panggilan darurat untuk pohon tumbang, kerusakan atap, banjir dan jendela pecah setelah badai menyebabkan kerusakan luas di daerah tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Italia utara dilanda cuaca buruk, yang juga menghasilkan tornado dan angin kencang. Pekan lalu, 100 orang terluka setelah hujan es seukuran bola tenis menghujani wilayah Veneto.

Saat badai mengganggu utara, selatan terik di bawah gelombang panas yang ekstrem.

Di beberapa bagian Sisilia, suhu mencapai 47,4 Celcius (117,3 Fahrenheit) pada Senin (24/7/2023), mendekati rekor suhu Eropa 48,8 derajat Celcius, ditetapkan pada 2021.