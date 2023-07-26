Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa M3,2

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pukul 23.45 WIB, Selasa (25/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.76 LS, 99.61 BT atau 28 Km Timur Laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Adapun gempa tersebut berkedalaman 11 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)