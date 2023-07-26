Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa M3,2

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |00:46 WIB
Kepulauan Mentawai Diguncang Gempa M3,2
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pukul 23.45 WIB, Selasa (25/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.76 LS, 99.61 BT atau 28 Km Timur Laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Adapun gempa tersebut berkedalaman 11 Km.

BACA JUGA:

Gempa M5,2 Guncang Pulau Doi Maluku Utara 

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
